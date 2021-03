Donderdag begint zwaarbewolkt, later meer opklaringen

Donderdag is het eerst zwaarbewolkt met hier en daar wat regen bij tussenpozen. In de loop van de namiddag krijgen we meer en meer opklaringen in het westen, terwijl er zich in de oostelijke landshelft buien ontwikkelen.

De maxima liggen rond 7 of 8 graden in de Hoge Ardennen en kunnen oplopen tot 13 graden in Vlaanderen. De wind is zwak tot matig, en matig aan zee, uit west tot zuidwest.

In de nacht van donderdag op vrijdag verlaten de laatste kleine buien het oosten van het land, en kan het al lichtjes regenen met tussenpozen in het westen en het centrum. In Hoog­ België worden lage wolken gevormd, hetgeen het zicht op het reliëf kan beperken. De minima liggen tussen 1 en 7 graden bij een wind die geleidelijk matig wordt uit zuidzuidwest.

Vrijdag, aan de voorzijde van een storing over de Britse Eilanden, blijft ons weer zacht met soms zon. In de namiddag neemt de bewolking toe in het hele land en op het einde van de dag bereikt een regenzone de kuststreek. Ze trekt uiteindelijk over het land in de avond en nacht. De temperaturen bereiken 10 graden in de Ardennen en 13 tot 15 graden in de andere streken. De wind uit zuid tot zuidwest is matig tot vrij krachtig met rukwinden rond 50 tot 60 km/u in het westen.

Zaterdag bereikt maritiem onstabiele en frissere lucht ons land. We verwachten buien, frequenter in het centrum en het oosten en eventueel vergezeld van enkele donderslagen en korrelhagel. In de hoge Ardennen kan de neerslag een winters karakter aannemen. In het westen blijft het droger. De buien worden afgewisseld met soms brede opklaringen. De maxima schommelen tussen 4 en 10 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit zuidwest tot west met rukwinden tot 60 km/u.

Zondag is het meestal droog en gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt. De opklaringen zijn wat breder in het zuidoosten. Maxima tussen 8 en 13 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Maandag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met nog kans op een buitje in het noordwesten. In het zuidoosten is het zonniger. Het is zachter met maxima tussen 14 en 18 graden. De zuidwestenwind blijft goed voelbaar.

Dinsdag is het zacht en zonnig. Er staat een matige zuidwestenwind. Maxima van 15 tot 20 graden.

Woensdag zou het nog vrij zonnig zijn aan de voorzijde van een storing die ons land zou bereiken in de loop van de avond. Maxima rond 18 à 20 graden in Vlaanderen.