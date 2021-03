Verdacht object in residentie Britse koningin

Na de vondst van een ‘verdacht object’ in de officiële residentie van de Britse koningin Elizabeth (94) in Schotland heeft de politie een man opgepakt.

‘Een 39-jarige man werd in verband met het voorval opgepakt. Er is geen gevaar voor het publiek en het onderzoek naar de omstandigheden gaat voort’, stelt de politie.

Een ploeg van de ontmijningsdienst rukte uit en beveiligde de omgeving. Verdere details gaven de autoriteiten niet mee, ook niet of het om springstof ging die op scherp stond.

De Queen verblijft sinds het begin van de coronapandemie met haar echtgenoot prins Philip (99) in Windsor Castle, bij Londen. In Schotland ­beschikt ze over de officiële ­residentie Holyrood Palace in Edinburgh. Als ze naar Schotland reist, verblijft ze meestal op het domein van Balmoral, zowat 165 kilometer noordwaarts.