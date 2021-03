Cijfers blijven voorlopig in stijgende lijn

Corona in uw gemeente

Aantal geregistreerde besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste veertien dagen.

In diezelfde periode zijn elke dag gemiddeld 26,1 mensen gestorven aan de gevolgen van covid-19, of 6,4 procent meer dan een week eerder. In totaal zijn 22.786 mensen gestorven aan de gevolgen van covid-19 in ons land.