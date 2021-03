Noord-Korea vuurt ‘ballistische raketten’ af in Japanse Zee

Noord-Korea heeft opnieuw een ‘ongeïdentificeerd projectiel’ afgevuurd in zee, meldt het Zuid-Koreaanse leger donderdag. Volgens de Japanse premier Yoshihide Suga gaat het om twee ballistische raketten. Suga zegt dat Japan de raketlanceringen ten strengste veroordeelt.

‘De lancering bedreigt de vrede en stabiliteit van ons land en de regio, en was een duidelijke schending van de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties’, aldus Suga op een persconferentie.

Volgens het Japanse ministerie van Defensie was de eerste raket afgevuurd om 22.06 uur GMT (23.06 uur Belgische tijd) en volgde de tweede amper een half uur later.

Aanvankelijk had het Zuid-Koreaanse leger gemeld dat het noordelijke buurland een nog niet geïdentificeerd projectiel had afgevuurd. Intussen maakte de generale staf bekend dat het twee projectielen zijn, aldus het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap. De projectielen zijn in de Japanse Zee afgevuurd.

Tweede in minder dan week

Het is al de tweede raketlancering door Noord-Korea in minder dan een week tijd. Zondag nog vuurde het land twee kruisraketten af, de eerste rakettest door Pyongyang sinds Joe Biden president van de Verenigde Staten is. Die lanceringen gebeurden kort na het bezoek aan Seoel van twee Amerikaanse ministers.

In tegenstelling tot ballistische raketten, zijn kruisraketten niet verboden door resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Volgens een Amerikaanse regeringsverantwoordelijke maakten de lanceringen van afgelopen weekend dan ook deel uit van de ‘normale testen’ die niet in overtreding zijn met de resoluties van de VN-Veiligheidsraad.