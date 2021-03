Rode Duivels na vroeg tegendoelpunt makkelijk voorbij Wales

Het was even schrikken toen de Welshmen al vroeg op voorsprong kwamen, maar al bij ging het vlot voor de Belgen in hun eerste WK-kwalificatiewedstrijd: 3-1.

Als we de ‘road to Qatar’ op een landkaart moeten uittekenen hebben de Rode Duivels woensdag zonder noemenswaardige ongelukken Luxemburg bereikt. Ter hoogte van Waver stond er een file, maar even doorvlammen door de Maasvallei in Namen bracht de Belgen weer op koers. Voorbij Rochefort ging de voet van het gaspedaal. In Aarlen werd Wales definitief afgeschud en op cruise control werd het tankstation van Capellen bereikt.

Zo zeldzaam zijn de nederlagen van de Rode Duivels geworden dat elke fan de laatste feilloos uit het hoofd kent. De knotsgekke 5-2 in Zwitserland in de Nations League, de 1-0 tegen Frankrijk in de halve finale op het WK 2018, de 0-2 tegen Spanje in de openingsmatch van Roberto Martinez – die was vriendschappelijk -, en het debacle van Lille, de 3-1 tegen Wales op het EK 2016.

Sindsdien heeft Wales het idee dat niets onmogelijk is tegen de Belgen. De Draken hebben op dit moment een geschorste bondscoach en drie gekwetste basisspelers. Na zeven minuten viel gisteren ook nog Joe Allen (ex-Liverpool en thans Stoke) uit. Maar toch zetten Harry Wilson, Connor Roberts en Gareth Bale na tien minuten een flitsende aanval op over rechts. Leander Dendoncker en Thorgan Hazard waren niet bij tijds in positie, Wilson mocht op voorzet van Bale de 0-1 op het bord prikken.

De Bruyne neemt ploeg bij de hand

De voorsprong van Wales was fraai, maar niet van aard de Belgen van streek te brengen. In tegendeel. Tegenwoordig zorgt zo’n doelpunt ervoor dat de Duivels de gashendel net iets harder opendraaiden. Kevin De Bruyne nam zijn ploeg bij de hand en bood de Belgen drie grote kansen aan. Bij de tweede was het raak. Hij werd aangespeeld door Thorgan Hazard van de linkerflank, zag de ruimte om te schieten en trapte de Belgen vanop twintig meter op 1-1.

Degelijke, maar beperkte voetballers als James Lawrence (ex-Anderlecht, nu Sankt-Pauli in de Tweede Bundesliga) konden niet volgen als de Belgen versnelden. Het duurde niet lang voor ook de 2-1 tegen de touwen hing. ‘KDB’ liet Thomas Meunier een voorzet trappen, Connor Roberts gleed weg in het penaltygebied en Thorgan Hazard mocht erg makkelijk een kopbaldoelpunt maken. Dit doelpunt was honderd procent van Dortmund-makelij.

Na de 2-1 gingen de Rode Duivels een training op balbezit houden. Ze kampeerden op de helft van de tegenstander en lieten de bal rondgaan. Aan de rust leverde dat een verbluffend balbezitpercentage van 79 procent op.

Bal op de stip

Na rust mocht Wales ook meedoen. Thibaut Courtois moest er zijn concentratie bijhouden, maar werd nooit echt in verlegenheid gebracht. Gareth Bale probeerde een omhaal, maar had zijn gouden sloffen thuisgelaten.

Het was in tegendeel België dat opnieuw tot scoren kwam. Wales-doelman Danny Ward kon een voorzet voor Romelu Lukaku wegslaan, Tottenham-verdediger Joe Rodon wilde onzetten maar trapte daarbij dries Mertens aan. Lukaku scoorde met een loeiharde knal de 3-1 vanop de stip.

Zaterdag volgt etappe twee van de ‘Road naar Qatar’. Dan gaan de Duivels op bezoek in Tsjechië. Dat won met 2-6 tegen Estland. Volgende week dinsdag staat in Leuven een duel met Wit-Rusland op het programma.

In Europa plaatsen de tien poulewinnaars zich voor het WK van eind volgend jaar (21 november-18 december). De tien runner-ups worden ondergebracht in drie play-offs met halve finales en een finale, samen met de twee beste groepswinnaars van de UEFA Nations League 2020-2021 die zich nog niet rechtstreeks hebben gekwalificeerd voor het WK en niet tot de runner-ups behoren. De winnaars van de drie play-offs krijgen ook nog een WK-ticket.