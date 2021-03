Noorse nationale voetbalploeg protesteert: ‘Wat in Qatar gebeurt, klopt niet’

De Noorse voetballers hebben voorafgaand aan hun WK-kwalificatiewedstrijd in Gibraltar duidelijk protest laten horen tegen Qatar, het gastland van het toernooi in 2022. Alle spelers droegen bij het betreden van het veld een shirt met de tekst: ‘Mensenrechten, op en buiten het veld’.

Voorafgaand, bij het warmlopen, stond er een andere tekst op de Noorse shirts: ‘Respect, op en buiten het veld’. Ook bondscoach Stale Solbakken deed mee aan de actie. ‘We willen benadrukken hoe belangrijk we de discussie over de mensenrechten vinden’, lichtte hij toe. ‘Hij lijkt me dan voor de hand liggen dat de trainer zelf het goede voorbeeld geeft.’

Martin Ödegaard zei dat geen enkele speler twijfels had over de actie. ‘Iedereen vindt dat wat in Qatar gebeurt en gebeurd is niet klopt’, aldus de middenvelder van Arsenal.

Noorwegen behoort tot de landen waar steeds meer stemmen op gaan voor een boycot van het toernooi in Qatar. In het land worden, onder meer bij de bouw van de stadions voor het WK, de mensenrechten geschonden.