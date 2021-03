H&M bijt in het stof in China na kritiek op dwangarbeid

China heeft vergeldingsmaatregelen genomen tegen de Zweedse modeketen H&M, nadat die vorig jaar had beslist om niet langer katoen uit de provincie Xinjiang te gebruiken. Daar zouden volgens onderzoeksrapporten Oeigoeren gedwongen tewerkgesteld worden.

De producten van de kledingketen werden gisteren van het platform Taobao, deel van internetwinkel Alibaba, verwijderd. Ook zegden twee populaire acteurs hun banden met de Zweedse modeketen op nadat ze er ­eerder mee hadden samengewerkt.

De staatsomroep CCTV beschuldigde H&M ervan ‘de Chinese rijst te eten, terwijl ze de kom ­breken’ en te streven naar de ­‘vernietiging van de ontwikkeling van Chinese ondernemingen en werknemers’. Op sociale media wordt er nu opgeroepen tot een boycot van de keten, onder meer door de jongerenafdeling van de Communistische Partij.

H&M China zei in een verklaring dat het ‘geen enkel politiek standpunt’ onderschreef. De Chinese verkoop was in 2020 goed voor 5 procent van de omzet van het Zweedse bedrijf.