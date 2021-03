Zo zagen de Romeinen uit Tongeren er echt uit

Belgische specialisten zijn erin geslaagd om aan de hand van DNA-onderzoek het gezicht van een meisje, een jongen en een volwassen man die in de ­Romeinse tijd in Tongeren leefden te reconstrueren. Vanaf 1 mei zullen de gezichten te zien zijn in het Gallo-Romeins Museum.

In 2013 stootten onderzoekers bij opgravingen in Tongeren op een Romeins grafveld. Eén graf trok daarbij de aandacht, dat van een volwassen man van 40 à 50 jaar oud en twee kinderen, een ­jongen van zes en een meisje van drie jaar. Ze zouden alle drie op hetzelfde ­moment overleden en begraven zijn, maar over de exacte omstandigheden van hun dood tasten de onderzoekers nog in het duister. Er werd eerst gedacht dat het om een vader en zijn kinderen ging, maar uit DNA-onderzoek blijkt dat alleen de jongen en het meisje familie van elkaar zijn. ‘Mogelijk is hier sprake van een samengesteld gezin, en was de man dus de stiefvader’, klinkt het bij het Gallo-Romeins Museum.

Het DNA-onderzoek gaf daarnaast ook de kleur van de ogen, de huid en het haar prijs. Door de conservatiegraad en de volledigheid van de schedels was een erg realistische gezichtsreconstructie mogelijk bij de jongen en de man. Voor het meisje werd er op basis van de ­beschikbare resten en de biologische verwantschap met de jongen een ­hypothetische reconstructietekening ­gemaakt.