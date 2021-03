Nederland start WK-campagne met nederlaag in Turkije

Burak Yilmaz en wedstrijden tegen Nederland: het blijft een geslaagde combinatie. In de vorige twee onderlinge duels scoorde de spits van Lille ook al twee keer, en woensdagavond deed hij er nog een hattrick bovenop. Na een knotsgekke wedstrijd verloor Nederland met 4-2, en zo moet het meteen achtervolgen in zijn poule.

Nederland nam nochtans het initiatief tegen de Turken, maar echte kansen vloeiden daar in de openingsfase niet uit voort. Op het kwartier was het Turkije dat uit de eerste echte mogelijkheid van de wedstrijd scoorde: Nederland claimde eerst nog een penalty na vermeend handspel in de zestien, maar scheidsrechter Oliver liet doorspelen. De Turken schakelden nadien snel om: Burak Yilmaz ontving de bal op de rand van de zestien, en via de arm van De Ligt dwarrelde zijn schot voorbij Krul in doel.

Domme fout van Malen haalt Nederlandse hoop weg

Zonder echt grote kansen te forceren, voerde Nederland de druk wel op. Schotjes van Memphis Depay en Donyell Malen konden de Turkse doelman echter niet verontrusten. Turkije loerde op de counter, en dat loonde: na een Nederlandse corner counterden de Turken zich een weg naar voor, en Malen zorgde na een onhandige overtreding voor een penalty voor de thuisploeg. Burak Yilmaz miste niet, Nederland in de problemen.

Net voor de rust kreeg Nederland nog dé kans op de aansluitingstreffer, maar de kopbal van De Ligt werd door Yokuslu van de lijn gered. Oranje claimde wel een doelpunt, maar op de beelden is moeilijk te zien of de bal al dan niet over de lijn was.

Tweede helft start met een nieuwe opdoffer

‘Nederland zal ongetwijfeld in de tweede helft het onderste uit de kan halen om de scheve situatie nog recht te zetten’, zou u denken. Niets was minder waar: na amper 33 seconden haalde Hakan Çalhanoglu vanop afstand de trekker over, en de bal verdween keurig in de verste hoek, 3-0.

Enkel een mirakel kon Nederland nog van de nederlaag houden, zo snel mogelijk tegenscoren was het plan. Het creëerde aanvankelijk echter te weinig kansen om aansprake te maken op doelpunten: een vrije trap van Berghuis die net naast ging, was zowat het gevaarlijkste wapenfeit van onze noorderburen in het eerste half uur van de tweede helft.

Burak Yilmaz schiet Nederlandse hoop aan diggelen

Uit het niets leek de wedstrijd toch nog af te stevenen op een spannend slotkwartier. Eerst scoorde de pas ingevallen Davy Klaassen knap de 3-1, amper een minuut later zorgde Luuk de Jong zelfs voor de aansluitingstreffer.

Nederland geloofde in een ommekeer, maar dat was buiten Burak Yilmaz - ja, opnieuw hij - gerekend: 10 minuten voor tijd schilderde de 35-jarige spits een vrije trap prinsheerlijk in de winkelhaak. Tot overmaat van ramp miste Depay in de slotminuut nog een penalty voor Nederland.

Nederland begint dus met een nederlaag aan zijn kwalificatiecampagne voor het WK 2022 dat in Qatar zal plaatsvinden. Hier en daar wordt in Nederland zelfs aangehaald om het WK te boycotten gezien de omstandigheden in Qatar, maar vanavond trapte het toch als eerste de kwalificatiecampagnes voor dat WK af.