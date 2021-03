Gezondheidstoestand Navalny gaat achteruit, zeggen vertrouwelingen

De gezondheidstoestand van Kremlin-criticus Aleksej Navalny, die in een strafkamp gevangenzit, is er volgens vertrouwelingen merkbaar op achteruitgegaan.

‘Navalny lijdt sinds eind vorige week aan ernstige rugpijn’, zeggen zijn nauwe medewerker Leonid Volkov en zijn advocate Olga Mikhaïlova. De 44-jarige oppositieleider heeft laten weten dat hij sinds dinsdag verlammingsverschijnselen in een been heeft en niet meer kan opstaan.

Een neuroloog kon Navalny zien, maar gaf geen diagnose. Ondanks de pijn kreeg de opposant welgeteld twee pillen van de ontstekingsremmer Ibuprofen en dat heeft niet geholpen. Volgens Maria Pevtstjik, een andere medewerker van Navalny, zou zijn leven in gevaar zijn.

Bovendien is een ontmoeting met zijn advocaten, die hij woensdag zou hebben, afgezegd. Dat kan volgens Volkov camoufleren dat Navalny naar de ziekenhuisboeg van de gevangenis kan zijn overgebracht. De opposant is de ‘persoonlijke gevangene, de persoonlijke gegijzelde van (president) Vladimir Poetin, een gevaarlijke en zotte moordenaar’, twitterde Volkov. ‘Vladimir Poetin draagt de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het leven en de gezondheidstoestand van Aleksej Navalny in de folterkolonie in Pokrov.’

1984

Na een moordaanslag met het zenuwgas novitsjok kreeg Navalny een behandeling in Duitsland. Toen hij op 17 januari in Moskou terugkeerde, werd hij meteen gearresteerd. Kort daarop veroordeelde een rechtbank hem tot een celstraf van 2,5 jaar omdat hij de voorwaarden in een andere strafzaak niet zou hebben nageleefd. Hij zit die straf nu uit in een strafkolonie in Pokrov, zowat 100 km ten oosten van Moskou.

In een Instagram-boodschap, opgenomen tijdens een bezoek van zijn advocaten, beschreef Navalny vorige week de gevangenis waar hij zijn straf uitzit als een ‘echt concentratiekamp op 100 kilometer van Moskou’. ‘Er hangen overal videocamera’s, ze houden iedereen in het oog en maken rapporten over de minste inbreuken’, zei Navalny in het bericht. ‘Ik denk dat iemand die hoog in de hiërarchie zit 1984 van Orwell heeft gelezen.’ ’s Nachts wordt Navalny naar eigen zeggen om het uur gewekt omdat hij volgens de autoriteiten een vluchtrisico zou vormen.