Gevaccineerde Amerikanen krijgen gratis donuts als beloning

Het Amerikaanse donutbedrijf Krispy Kreme pakt uit met een opvallende actie. Iedere Amerikaan die kan aantonen te zijn ingeënt met een vaccin tegen het coronavirus krijgt daarvoor een donut. Dat meldt The Independent.

Amerikanen die in een van de winkels van Krispy Kreme een bewijs van hun vaccinatie laten zien, krijgen daarvoor in ruil een gratis donut. ‘En dat op elk moment van elke dag in 2021’, verkondigt het bedrijf in een persbericht.

Het bedrijf laat verder ook weten dat het donuts zal brengen naar hulpverleners die de vaccins inenten bij de bevolking. De eigen werknemers van Krispy Kreme krijgen ook vier uur betaald vrijaf om zich te laten inenten wanneer ze in aanmerking komen voor een vaccin.

Met de opvallende actie wil Krispy Kreme naar eigen zeggen iedereen aansporen zich te laten vaccineren. Al stuit de aanbieding van het donutbedrijf ook op kritiek want donuts zijn geen gezonde voeding. Veel mensen die hun beklag doen bij het bedrijf hebben in het achterhoofd dat personen met obesitas of diabetes een verhoogd risico lopen wanneer ze besmet raken met het coronavirus.