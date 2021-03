In de regio rond Uluru, de bekende rots in de Australische outback, viel de afgelopen weken heel wat meer neerslag dan gewoonlijk. Het regenwater stroomt langs de rode rotsformatie en vormt zo indrukwekkende watervallen. Het gebeurt niet vaak dat zoveel water van de rots stroomt en het lokt dan ook heel wat toeristen. Bekijk het in de video hierboven.