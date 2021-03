Moncef Slaoui, voortrekker vaccincampagne VS, is ontslagen wegens seksuele intimidatie

Moncef Slaoui is door het farmabedrijf GSK ontslagen bij filiaal Galvani Bioelectronics wegens seksuele intimidatie, zo berichten Amerikaanse media. De Marokkaanse Belg leidde voordien het Amerikaanse vaccinprogramma ‘Warp Speed’.

Vorig jaar maakte Moncef Slaoui nog grote sier als hoofd van operatie ‘Warp Speed’, het Amerikaanse programma voor de ontwikkeling van ­coronavaccins . ‘Het zou onverantwoord geweest zijn om te weigeren’, zei hij daar toen over in een interview aan De Standaard. Bij de overgang van president Donald Trump naar Joe Biden nam hij ontslag als wetenschappelijk leider en ging hij aan de slag bij biotech-start-up Centessa Pharmaceuticals. Daarnaast zetelde hij als voorzitter van de raad van bestuur van Galvani Bioelectronics. Bij die laatste is hij nu ontslagen door moederbedrijf Glaxosmithkline (GSK).

De Amerikaanse zender CNBC bericht dat beschuldigingen van seksuele intimidatie aan de basis van zijn ontslag liggen. Een intern onderzoek heeft de beschuldigingen van een vrouwelijke werkneemster ook bevestigd, klinkt het. De feiten zouden zich verschillende jaren geleden hebben afgespeeld, toen Slaoui nog rechtstreeks voor GSK werkte. De 61-jarige wetenschapper werkte dertig jaar voor het farmabedrijf, als verantwoordelijke voor de vaccinontwikkeling.

De ceo van GSK, Emma Walmsley, zegt in een brief aan het personeel dat ze ‘geschokt en boos is, maar ook vastberaden’. Ze benadrukt dat seksueel wangedrag strikt verboden is en niet zal worden getolereerd. ‘Dit had simpelweg nooit mogen gebeuren’, verklaart ze. In een publieke verklaring zegt GSK dat het gedrag van Slaoui wijst op ‘misbruik van zijn leidende positie en in strijd is met het beleid en de waarden van het bedrijf’.

GSK had het onderzoekscentrum in Rockville in de staat Maryland naar Slaoui genoemd, maar gaat dat nu een andere naam geven, klonk het nog.

Lange carrière in België

Slaoui is geboren en getogen in Marokko, maar heeft lang in België gewoond. Hij studeerde aan de ULB en kwam na verdere studies in de VS medio jaren 80 opnieuw hier terecht, in het zog van zijn vrouw die was ingegaan op een aanbieding van het toenmalige farmabedrijf SmithKline-RIT in het Waals-Brabantse Rixensart. In 1988 volgde hij haar voorbeeld en ging er aan de slag als vaccinonderzoeker. Slaoui maakte daar vanop de eerste rij mee hoe het uitgroeide tot een van de grootste vaccinbedrijven ter wereld. Hijzelf schopte het uiteindelijk tot de top van de vaccindivisie van het Britse GSK. In 2017 ging hij met pensioen en verhuisde naar de Verenigde ­Staten.