Wapen van schutter Colorado kon nog maar net opnieuw verkocht worden

De 21-jarige man die ervan verdacht wordt afgelopen maandag tien mensen te hebben gedood bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Boulder (Colorado), kocht zijn semiautomatisch wapen nog geen week voor de feiten. Dat meldt persagentschap AP. Tien dagen voor de schietpartij had een rechter de ban op de verkoop van zulke wapens in Boulder nog opgeheven.

Al Aliwi A. opende het vuur in een winkelcentrum in de studentenstad Boulder in Colorado. Hij vroeg meteen naar zijn moeder toen hij na de schietpartij aangehouden werd door de politie. Op vragen van de politie, onder meer over mogelijke mededaders, antwoordde hij niet.

In 2018 werden de inwoners van Boulder al eens opgeschrikt door een schietpartij op een school, waarbij zeventien mensen het leven lieten. De stad had toen een verbod op automatische vuurwapens uitgevaardigd. Maar dat verbod werd dus opgeheven door een rechter, amper tien dagen voor de dodelijke schietpartij van afgelopen maandag. De rechter kreeg daarbij de steun van de National Rifle Association (NRA). Volgens de rechter kunnen steden in de staat Colorado niet op eigen houtje de wapenwetgeving aanpassen en moeten de regels er dezelfde zijn.

Bij de schietpartij vielen tien doden, waaronder een politieagent van 51 jaar. De andere slachtoffers waren tussen 20 en 65 jaar oud. Op beelden is te zien hoe de schutter in ontbloot bovenlijf en met een schotwonde in het been door de politie werd meegenomen. Na verzorging in het ziekenhuis werd de man overgebracht naar de gevangenis.

Wat het motief van de vermoedelijke dader was, is nog niet geweten. De onderzoekers gaan er wel van uit dat er geen meerdere schutters waren.