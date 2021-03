FC Bergman en Jan Martens op Festival van Avignon

Met zeven voorstellingen is België goed vertegenwoordigd op het komende Festival van Avignon, dat na een jaar uitstel wegens corona deze zomer hopelijk opnieuw kan doorgaan.

Festivaldirecteur Olivier Py stelde vandaag het programma voor van de 75ste editie van het festival. De affiche is voor een groot deel een kopie van die van vorig jaar. Zo gaat NTGent er in première met Liebestod – Histoire(s) du Théâtre III, in regie van de Spaanse Angélica Lidell. Het duo Koen Augustijnen en Rosalba Torres Guerrero brengt in Avignon voor het eerst hun dansvoorstelling Lamenta. Ook choreograaf Jan Martens tekent opnieuw present met Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones, waarvan de première voorzien is op 24 april in een speciale filmversie van Lukas Dhont, te zien op Podium 19.

Nieuw op de affiche is The sheep song van FC Bergman, een productie die al klaar is en hopelijk in mei voor het eerst te zien zal zijn voor het Antwerpse publiek in de Bourla. Vanuit Franstalig België brengen Fabrice Murgia (nog even directeur van Théâtre National) en Anne-Cecile Vandalem, beide habitués in Avignon, een nieuwe creatie op het festival. Kunstencentrum Vooruit en Moussem Nomadisch Kunstencentrum zijn van de partij als coproducent van de nieuwe voorstelling van Bashar Murkus, een Palestijnse theatermaker uit Haifa.

Het Festival d’Avignon staat gepland van 5 tot 25 juli. Op dit moment zijn de Franse theaters nog steeds gesloten omwille van corona, maar festivaldirecteur Py heeft er goede moed in dat er tegen juli weer live theater mogelijk is.