Een dag nadat Duitsland heeft beslist om het land rond Pasen onder een stolp te zetten, wordt de maatregel ongedaan gemaakt. ‘Het idee was goed, maar we kregen het niet omgezet’, zei Bondskanselier Angela Merkel.

Het was een pijnlijk moment voor Angela Merkel vanmiddag, toen ze in een persconferentie aankondigde dat Duitsland tussen 1 tot 5 april dan toch niet in ‘ruststand’ gaat. ‘Die beslissing was verkeerd ...