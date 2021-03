Experten tevreden met nieuwe maatregelen: ‘Paasvakantie is opportuniteit om de curves dieper te laten zakken’

Een ‘paaspauze’ van vier weken moet de stijgende cijfers opnieuw de andere richting uitsturen. De experts reageren tevreden op de beslissingen van het Overlegcomité. ‘Bij de tweede golf, in oktober en november, zaten we aan 25.000 besmettingen per dag en zijn we ook op een maand tijd naar 2.500 dagelijkse besmettingen gegaan.’

Viroloog Marc Van Ranst noemt de beslissingen van het Overlegcomité ‘een stevige ingreep’. ‘Dit zou ons in een betere positie moeten brengen’, zegt hij aan VTM Nieuws. De cijfers moeten volgens Van Ranst tot onder het niveau van na de tweede golf dalen. ‘Het is moeilijk te zeggen hoeveel weken daarvoor nodig zullen zijn. Het is beter om daar geen tijd op te plakken.’

Hij heeft begrip voor de coronamoeheid. ‘Iedereen is het beu, maar dat zal ons nu niet helpen. We zitten in een epidemie waarin er meer ziekenhuisopnames zijn en die moeten we naar omlaag krijgen. We mogen niet vergeten: wij zijn die cijfers.’

Volgens Steven Van Gucht gaan de maatregelen wel impact hebben op de cijfers, maar misschien niet om de curve laag genoeg te krijgen, zo zei hij in Het journaal. ‘Je kan deze maatregelen vergelijken met die van de tweede lockdown in het najaar. Toen zijn de cijfers in het begin fel naar beneden gegaan, maar daarna zijn we wel blijven steken op een hoog plateau van zo’n 2.000 besmettingen en 120 ziekenhuisopnames per dag. Daar zijn we nooit echt onder geraakt en dat is jammer. Dan heb je minder marge voor als de situatie weer slechter wordt.’

Van Gucht hoopt dat de paasvakantie daar misschien wel voor zal kunnen zorgen: ‘De paasvakantie is een opportuniteit om de curves dieper te kunnen laten zakken. Als we ons dan terugtrekken binnen ons eigen huishouden, onze kleine bubbel, net zoals in de kerstvakantie, dan kan je daar wel een grote impact hebben op de cijfers. De meeste besmettingen gebeuren nog altijd in de privésfeer en daar kan de overheid weinig aan doen.’

Geert Molenberghs verwacht de komende dagen nog een verdere stijging alvorens de nieuwe maatregelen hun resultaten zullen tonen, ‘tot ongeveer een maximum van 7.000 besmettingen per dag’. ‘Volgens onze statistieken zullen zo’n 800 à 900 ziekenhuisbedden op intensieve zorg bezet worden door covid-patiënten’, zei de biostatisticus aan Belga.

De maatregelen zijn volgens hem voldoende om de curve om te buigen. ‘Bij de tweede golf, in oktober en november, zaten we aan 25.000 besmettingen per dag en zijn we ook op een maand tijd naar 2.500 dagelijkse besmettingen gegaan. We zitten nu bovendien in een andere situatie: er is vroeger ingegrepen, en de rek op de stijging van het aantal besmettingen is er stilletjes aan aan het uitgaan.’

Molenberghs denkt dat de periode van vier weken daarom voldoende moet zijn om opnieuw op een laag niveau van besmettingen en ziekenhuisopnames te komen. ‘Ook in Ierland en Portugal zagen we dat de overheid streng heeft ingegrepen, en dat de curve snel is afgebouwd. Bovendien zullen we over vier weken een extra beschermingslaag door de vaccinaties hebben.’