Fifa zet voormalige toplui Blatter en Valcke 6 jaar en 8 maanden langer aan de kant

De onafhankelijke ethische commissie van de Wereldvoetbalbond Fifa heeft de bestaande schorsingen van ex-voorzitter Sepp Blatter en voormalig secretaris-generaal Jérôme Valcke met zes jaar en acht maanden verlengd vanwege meerdere inbreuken op de ethische code, zo maakte de Fifa woensdag bekend. Daarnaast kregen ze ook een geldboete van 900.000 euro.

De voormalige toplui zouden zich in de marge van het WK 2010 in Zuid-Afrika, de Confederations Cup van 2013 en het WK 2014 in Brazilië gigantische bonussen toegeëigend hebben. Bij Blatter gaat het om 20,7 miljoen euro, Valcke streek zelfs 27 miljoen euro op. Daarvoor hadden ze enkel de handtekeningen nodig van voormalig financieel directeur Markus Kattner en ex-vicevoorzitter Julio Grondona, die ook bij de fraude betrokken waren. ‘Blatter, Valcke en Kattner verdeelden onderling voor 58 miljoen euro aan bonussen’, klinkt het bij de ethische commissie. ‘Grondona streek 3,8 miljoen euro op. Om dat allemaal onopgemerkt te laten gebeuren, hadden ze een systeem opgezet.’

De intussen 85-jarige Blatter leidde de wereldvoetbalbond Fifa van 1998 tot 2015 tot hij, samen met toenmalig Uefa-voorzitter Michel Platini, werd geschorst vanwege een schending van de ethische regels. Dat ging onder meer om een betaling van een kleine 2 miljoen euro aan de Fransman, vermoedelijk smeergeld. Die schorsing zou op 8 oktober van dit jaar aflopen.

‘Pijnlijke klap in de nek’

‘Dit is een pijnlijke en onbegrijpelijke klap in de nek’, liet Blatter via zijn woordvoerder weten aan enkele internationale media. De Zwitser herstelt momenteel van een ingrijpende hartoperatie, eind vorig jaar. ‘De ethische commissie in zijn huidige vorm heeft niets te maken met een onafhankelijk orgaan – het is veel meer de verlengde arm van de huidige Fifa-president en niet veel meer dan een schijnmacht.’

Valcke kreeg in februari 2016 van de ethische commissie van de Fifa een schorsing van twaalf jaar. Bij intern beroep werd die straf teruggebracht tot tien jaar. De voormalige secretaris-generaal werd ervan beschuldigd privéjets van de wereldvoetbalbond te hebben gebruikt voor eigen doeleinden. Verder zou hij betrokken zijn bij een zwendel met WK-tickets en uitzendrechten voor het WK van 2014. De initiële schorsing loopt op 8 oktober 2025 af.

Valcke was, samen met PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi, ook nog verwikkeld in een strafrechtelijke procedure omtrent de verkoop van de mediarechten voor verschillende edities van het WK voetbal. Daarvoor werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 120 dagen met uitstel. Al-Khelaïfi werd vrijgesproken.