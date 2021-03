Een gigantisch containerschip blokkeert sinds gisteren het Suezkanaal, de slagader van een van de drukste maritieme handelsroutes ter wereld. Hoe kon dat gebeuren? Wat zijn de gevolgen? En hoe fragiel is het Suezkanaal?

De Ever Given, een van de grootste vrachtschepen ter wereld, zou door een onverwacht sterke windvlaag uit koers zijn geraakt. Zo is het megaschip dwars vastgelopen in het kanaal, aldus een verklaring ...