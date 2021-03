Sinds het aantreden van zijn regering, begin oktober, was het vandaag al de twaalfde keer dat Alexander De Croo (Open VLD) ons land toesprak na een vergadering van het Overlegcomité. Naast de zeer directe en letterlijke aankondiging van nieuwe maatregelen doen onze politici daarbij vaak gebruik op beeldtaal. In bovenstaande video zetten we enkele voorbeelden van de afgelopen maanden op een rij.