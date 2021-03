Het grootste kunstwerk ter wereld werd maandag geveild in Dubai. De koper, Andre Abdoune, kocht het werk voor maar liefst 52 miljoen euro. Met het geld wil Sacha Jafri, de maker van het kunstwerk, kinderen die in armoede leven ondersteunen. De volledige opbrengst gaat naar goede doelen zoals Unicef en Dubai Cares. Bekijk het 1.800 vierkante meter grote schilderij in de video hierboven.