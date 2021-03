Vlaanderen op Klimaatzaak: ‘Rechtbank mag ons niet van politieke vrijheid beroven’

Vlaanderen voert een ‘ambitieus, maar realistisch’ klimaatbeleid, betoogden de advocaten van het gewest op het proces van de Klimaatzaak. ‘We moeten een evenwicht vinden met sociale en economische pijlers.’

‘Vlaanderen telt 60 procent van de inwoners van België, heeft een hoge bevolkingsdichtheid, enorme mobiliteit en veel industrie. Met minder inwoners zou het makkelijker geweest zijn om de doelstellingen te halen.’ Dat zei Marie-Louise Ricker, advocate van het Vlaams Gewest, bij het begin van haar pleidooi op het proces van de Klimaatzaak. Daarvoor was drie uur voorzien, maar de Vlaamse verdediging was op een uur klaar.

De vzw Klimaatzaak daagde de vier bevoegde Belgische overheden voor de rechter omdat zij hun internationale klimaatbeloftes niet zouden nakomen (DS 16 maart). Ricker gaf voorbeelden die moesten staven dat Vlaanderen een ‘ambitieus, maar realistisch’ klimaatbeleid voert - zoals de eind vorig jaar goedgekeurde renovatiestrategie.

‘Tussen 2013 en 2015 heeft Vlaanderen bovendien minder uitgestoten dan het volgens de intra-Belgische verdeling mocht doen. Tussen 2016 en 2018 heeft Vlaanderen teveel uitgestoten, maar kon het beroep doen op het krediet dat het in de jaren daarvoor had opgebouwd. Van enige fout is dus geen sprake. Voor de periode 2021-2030 moet de daling 35 procent bedragen. Daarvoor zijn plannen opgesteld.’

‘Minieme impact’

‘Vlaanderen doet niet niets’, zei Ricker. Bovendien ‘is het niet aan de rechtbank om bepaalde beleidsmaatregelen op te leggen’, luidde de verdediging. ‘Die bevoegdheid heeft ze niet. Een klimaatbeleid heeft drie pijlers: een ecologische, een economische en een sociale. Daar moet de politiek een evenwicht tussen vinden. De rechtbank kan haar niet van die politieke vrijheid beroven.’

De verdediging wees erop dat de doelstellingen voor de ‘niet-ETS-sectoren’ - gebouwen, transport en landbouw - zijn vastgelegd door de Europese Unie. ‘Als de eisers menen dat de ambities van de EU niet ver genoeg reikten, moet ze de EU dagvaarden, en niet het Vlaams Gewest. Vlaanderen heeft een minieme impact in het wereldwijde en Europese klimaatbeleid. Een veroordeling zal het verschil niet maken.’