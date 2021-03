Weyts: ‘Ikea open en school dicht: ik begrijp dat niet’

‘De korte pijn’ en de ‘paaspauze’ sparen het onderwijsveld niet. Vanaf maandag gaat het contactonderwijs in het lager en secundair onderwijs voor een week op de schop. ‘Kinderen treffen om de winkels open te houden: ik begrijp dat niet’, reageert Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).

Het Overlegcomité, dat vorige week de ministers van onderwijs terug naar de tekentafel stuurde, heeft alsnog een ingrijpende beslissing genomen. De lagere en secundaire scholen sluiten volgende week de deuren. Ook het hoger onderwijs gaat opnieuw op slot. De kleuterscholen blijven wel open en ook de examens in het secundair kunnen doorgaan.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) reageert teleurgesteld. ‘We hebben de afgelopen weken met het volledige onderwijsveld zij aan zij gezweet en gezwoegd om onze scholen veilig open te houden. Wij zijn blijven vasthouden aan de overtuiging dat we als samenleving prioriteit moeten geven aan ons onderwijs, aan onze kinderen en jongeren. Niet alleen in woord, maar ook in daad. En, neen, onze kinderen en scholen zijn níet de motor van dit virus’, zegt hij.

Weyts betreurt de beslissing van het Overlegcomité. Hij blijft voorstander om de scholen open te houden. ‘Ik ben fier dat de Vlaamse regering op deze positie is blijven staan. Maar tot mijn spijt uiteindelijk ook als enige. Kinderen treffen om winkels open te houden, ik begrijp dat niet. De Ikea open en de school dicht. Dat is niet mijn visie op de samenleving.’

De beslissing dreigt ook het onderwijsveld te verdelen, meent de minister. ‘Dit is een ontgoocheling na al het werk van de voorbije maanden. Maar het zal ons niet tegenhouden om te blijven vechten voor ons onderwijs, voor onze kinderen. Iemand moet het doen’, klinkt het.

Voorlopig is het nog onduidelijk of er volgende week lessen zullen plaatsvinden. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) benadrukte tijdens de persconferentie dat de lessen wel degelijk worden opgeschort (dus géén afstandsonderwijs). Het onderwijsveld komt vanavond om 17 uur samen om de vragen uit te klaren. ‘We zitten vanavond nog aan tafel met de onderwijspartners om te bekijken samen met het veld hoe we dit in de mate van het mogelijke nog georganiseerd krijgen’, aldus woordvoerder Michaël Devoldere.