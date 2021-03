Minister van Defensie wil sanctie voor Francken na tweet

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) vraagt om N-VA-Kamerlid Theo Francken uit de commissie voor de Opvolging van Buitenlandse Missies te zetten na een tweet.

De commissie voor de Opvolging van Buitenlandse Missies vergadert achter gesloten deuren. Omdat daar regelmatig gevoelige informatie wordt gedeeld over bijvoorbeeld troepenbewegingen, mogen de aanwezige parlementsleden daar achteraf ook niet over communiceren. Maar Francken deed dat eerder deze maand wel, toen hij tweette dat het Belgische leger dit jaar niet zou deelnemen aan operatie Barkhane, een Franse missie in Mali. Dat had minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) in die commissie gezegd.

Dedonder heeft het secretariaat van de commissie dinsdagavond een brief gestuurd waarin ze vraagt het reglement toe te passen. Dat bevestigt haar kabinet aan persagentschap Belga na eerdere berichten in Le Soir en De Morgen. Francken riskeert dat hij de rest van de legislatuur geschorst wordt uit alle organen van de Kamer waar geheimhoudingsplicht geldt, dat hij niet mag worden vervangen in de commissie Opvolging van Buitenlandse Missies en dat hij drie maanden lang 20 procent van zijn parlementaire vergoeding verliest.

Volgens het kabinet-Dedonder heeft de tweet van Francken mogelijk een diplomatieke weerslag, omdat de Fransen nog niet op de hoogte waren van die beslissing. ‘Het gaat ook om het principe: het is niet de bedoeling dat ieder parlementslid daar voor zichzelf inschat wat gedeeld mag worden en wat niet. De regels zijn er om alle mogelijke gevolgen te vermijden, niet alleen om het leven van militairen te beschermen’, zegt woordvoerder Cedric Maes.

‘Beschadingsoperatie’

Francken zelf is het daar niet mee eens. ‘De genese van die regel is dat we troepen in het buitenland moeten beschermen. Daar sta ik absoluut achter en ik zou nooit dergelijke informatie delen. Maar als de minister over een beleidsintentie begint, heeft dat niets meer te maken met de geheimhoudingsplicht. Ik heb daarmee geen militair geheim gedeeld.’

Bovendien kan Dedonder zo in theorie alle beleidsinformatie meegeven in een commissie achter gesloten deuren, zegt Francken. ‘Zo kunnen wij onze taak niet doen als parlementslid.’ Het N-VA-Kamerlid vraagt duidelijkere afspraken.

Francken beschuldigt de minister tot slot van een ‘politiek motief, om mij te beschadigen’. ‘Ik heb de brief zelf nog niet eens gezien, maar de pers wel. Dat vind ik compleet not done.’

Volgens het Kamerreglement is het aan Kamervoorzitster Eliane Tillieux om een schending van de geheimhoudingsplicht vast te stellen, na advies van de commissie Opvolgingen en nadat Francken zelf is gehoord. Die beslissing wordt dan meegedeeld in de plenaire vergadering, maar wanneer dat precies zal gebeuren, is niet helemaal duidelijk.