Het Overlegcomité is vandaag vervroegd samengekomen omdat de coronacijfers blijven stijgen in het hele land. Om 13.20 uur geeft premier De Croo een persconferentie om de maatregelen toe te lichten. Allicht wordt er overgegaan tot verstrengingen.

Het Overlegcomité nadert zijn eindhalte. De persconferentie volgt om 13.20 uur. Daar werden harde maatregelen getroffen. Hoewel de bevolking snakt naar meer vrijheid, vragen de ­coronacijfers juist het ­omgekeerde. De termijn voor de nieuwe lockdownmaatregelen was bij de start van de vergadering nog altijd vier weken. Dit is al bevestigd aan onze redactie:

• Middelbare en basisscholen en deeltijds kunstonderwijs gaat vanaf 29 maart dicht. De lessen hervatten voltijds na de paasvakantie op 19 april. De examens in het secundair kunnen wel nog plaatsvinden

• Het kleuteronderwijs blijft open

• De buitenbubbel wordt opnieuw teruggeschroefd tot vier personen

• Niet-medische contactberoepen, zoals kappers, sluiten opnieuw tot 26 april

• Niet-essentiële winkels mogen enkel op afspraak openblijven voor maximaal twee personen. Grote winkels moeten het aantal bezoekers beperken tot 50 bezoekers.

Deze regeling gaat in vanaf zaterdag. Het is opvallend dat het Overlegcomité de heilige huisjes niet spaart. Hoewel Ben Weyts (N-VA) zich in het verleden sterk maakte dat hij ‘een sluiting van de scholen nooit meer zal laten gebeuren’, ligt nu ook een verlenging van de paasvakantie op tafel. Bij de heropening van de contactberoepen had premier De Croo dan weer gezegd dat dit definitief zou zijn. Het toont aan hoe groot de ongerustheid is over de snel stijgende cijfers.