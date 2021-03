Overheidswebsite deelt vaccinatiedatum vroeger mee dan briefuitnodiging

Van zodra je ingeboekt bent bij een vaccinatiecentrum, kan je jouw uitnodiging al terugvinden op de overheidswebsite mijnburgerprofiel.be. ‘Ondertussen gaat de opdracht voor de brief naar de drukker, en dan naar de post’, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het is een datum waar velen reikhalzend naar uitkijken: de dag waarop ze een eerste dosis van een coronavaccin krijgen. Daartoe krijgt iedereen een uitnodiging in de bus van het Agentschap Zorg en Gezondheid, maar die komt soms kort voor het ingeboekte tijdslot aan. Dat is vervelend voor wie op vervoer door familie of vrienden moet rekenen. Toch is er een achterpoortje. Op mijnburgerprofiel.be kunnen inwoners al vroeger zien waar en wanneer ze verwacht worden.

‘Iedereen ontvangt een brief’, beklemtoont Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. ‘Maar op je burgerprofiel kom je het iets sneller te weten. Zodra het centrum je inboekt, kun je daar de uitnodiging al vinden. Ondertussen gaat de opdracht voor de brief naar de drukker, en dan naar de post.’

Op dit moment worden de 80-plussers ingeënt. De selectie wordt volgens leeftijd gemaakt: aflopend van boven naar beneden. De vaccinatie van alle 65-plussers kan zeker nog tot de tweede helft van april duren, aldus Moonens. Wie zich aanmeldt op het burgerprofiel vindt bovenaan een tabblad ‘uw covid-19 vaccin’. Als je nog niet ingeboekt bent, krijg je de melding dat je de uitnodiging ‘binnenkort’ ontvangt.

Wie zijn of haar e-mailadres heeft doorgegeven aan het ziekenfonds, kan de uitnodiging, behalve per post, ook via e-mail verwachten.