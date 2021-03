Myanmarezen houden ‘stille staking’ en rouwen om dood 7-jarig meisje

Myanmarese betogers houden woensdag een zogenaamde stille staking terwijl ze rouwen voor een zevenjarig meisje dat in de handen van haar vader werd doodgeschoten. Intussen werd een hoorzitting voor voormalig leider Aung San Suu Kyi voor een tweede maal uitgesteld.

In Myanmar hebben pro-democratische activisten opgeroepen om woensdag een stille staking te houden. In de steden doorheen het land sloten zaken daarom de deuren en waren de wegen zo goed als verlaten. Ook kwamen de fruit- en groentenverkopers die normaal verspreid staan over de straten van Yangon niet opdagen. Een vrijwillige lockdown, als het ware. ‘Niet naar buitengaan, winkels die niet openen, niemand die werkt’, legde activist Nobel Aung het concept uit aan Reuters.

Met de actie worden pogingen van het militaire regime om alle zaken en overheidskantoren volledig te heropenen ondermijnd. Verschillende ambtenaren zijn immers al een hele tijd in staking. Zo vertelde ambtenaar Thet Oo eerder aan De Standaard dat hij al sinds 8 februari niet meer werkt. ‘Die dag besefte ik dat de militaire junta zijn beloftes niet zou nakomen. Ze spraken van nieuwe verkiezingen, maar er kwam maar geen datum. Ze zeiden dat ze het oude regime zouden voortzetten, maar ik zag op mijn werk dat dat niet gebeurde.’

Today, all our street shops are closed and we are joining a silent strike

Gestorven in de schoot van haar vader

De stille staking komt er op een moment dat pro-democratische Myanmarezen rouwen om de dood van een zevenjarig meisje. Het slachtoffer, dat volgens het lokale nieuwsagentschap Myanmar Now Khin Myo Chit heette, zou op de schoot van haar vader hebben gezeten doen militairen hun huis binnenkwamen. ‘Iedereen die thuis was op dat moment moest gaan zitten’, vertelde Aye Chan San aan Myanmar Now. Ze is de oudere zus van Khin Myo Chit.

‘Ze vroegen of iedereen thuis was. Mijn vader zei van wel. Khin Myo Chit zat op zijn schoot. Een van hen zei dat mijn vader aan het liegen was en keek rond.’ Daarop herhaalde de vader dat iedereen van het gezin thuis was, aldus Aye Chan San. Een van de soldaten geloofde hem niet en schoot op de man, maar de kogel raakte per ongeluk de Khin Myo Chit. Daarna zouden de soldaten de 19-jarige broer hebben meegenomen, nadat ze hem eerst geslagen hadden. Ze probeerden ook het meisje mee te nemen, maar dat heeft de familie kunnen tegenhouden. Khin Myo Chit werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar alle hulp kwam te laat. ‘We rouwen nu voor dit kind, en maken ons zorgen over het andere kind’, aldus de zus.

Naast Khin Myo Chit vielen er woensdag nog twee andere doden, berichtten lokale media. Er zouden in het land inmiddels zeker twintig kinderen zijn omgekomen door het harde optreden van het leger tegen betogers.

Daarbij komt het dodental volgens de Vereniging voor bijstand aan politieke gevangenen AAPP op 275 doden sinds de militaire coup op 1 februari. Al waarschuwt de organisatie dat het daadwerkelijke dodental waarschijnlijk hoger ligt.

Volgens het leger ligt dat cijfer echter lader. Een woordvoerder hield het op 164 Myanmarezen die omkwamen bij de betogingen. Hij noemde de slachtoffers tijdens een persconferentie in de hoofdstad Naypyidaw ‘gewelddadige terroristen’.

Vrijlatingen

Ook op woensdag werden meer dan 600 mensen vrijgelaten uit de gevangenis van de stad Yangon. Het gaat om betogers die sinds de militaire staatsgreep van 1 februari door de veiligheidstroepen waren gearresteerd. ‘We hebben vandaag 360 mannen en 268 vrouwen vrijgelaten uit de Inseingevangenis in Yangon’, aldus een hoge gevangenisfunctionaris op voorwaarde van anonimiteit aan het Franse persagentschap AFP. Ook een Myanmarese fotograaf van persagentschap Associated Press is vrijgelaten. Thein Zaw zat al sinds eind februari in de gevangenis.

Sinds de staatsgreep van 1 februari, waarbij regeringsleider Aung San Suu Kyi gearresteerd werd, zijn meer dan 2.800 mensen in hechtenis genomen, volgens AAPP, de Vereniging voor bijstand aan politieke gevangenen.

Intussen werd een hoorzitting voor Aung San Suu Kyi voor een tweede maal uitgesteld. Dat zei een assistent van haar advocaat. De voormalige regeringsleider wordt door de militaire junta beschuldigd van het illegaal importeren van walkietalkies, het overtreden van de coronamaatregelen en betrokkenheid bij omkoping.