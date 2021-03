‘29 miljoen AstraZeneca-vaccins liggen in Italiaanse fabriek klaar voor export naar VK’

Een voorraad van 29 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin ligt in Italië klaar om geëxporteerd te worden naar het Verenigd Koninkrijk. Dat bericht de Italiaanse krant La Stampa.

De Italiaanse autoriteiten zijn volgens de krant gestuit op de voorraad in de fabriek in Anagni na een melding van de Europese Commissie. Die presenteert woensdag plannen om de export van coronavaccins aan banden te leggen als farmaceuten niet op tijd leveren. Het bestaan van een megavoorraad in een Italiaanse fabriek ligt daarom extra gevoelig, omdat AstraZeneca in de EU minder levert dan afgesproken. La Stampa heeft het over ‘de schat waar Londen en Brussel nu om strijden’.

In de fabriek van Catalent Inc. worden vaccins in flesjes gedaan. De Europese Commissie, de eigenaar van de fabriek en de Italiaanse autoriteiten hebben het bericht in La Stampa nog niet bevestigd. Als het inderdaad blijkt te gaan om bijna 30 miljoen vaccins, is dat een groter aantal dan AstraZeneca tot dusver heeft geleverd aan de EU.

Europese restricties

Het zou gaan om doses die geproduceerd zijn in Leiden. De restricties die Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vandaag voorstelt, viseert die site. In de EU groeit de frustratie met AstraZeneca, dat de indruk wekt het Verenigd Koninkrijk voor te trekken. Bovendien heeft de EU sinds 1 februari al 10 miljoen vaccins geleverd aan het Verenigd Koninkrijk. In omgekeerde richting ontving de EU nog geen enkel vaccin. Het Verenigd Koninkrijk levert wel grondstoffen voor het Pfizer-vaccin.

Persagentschap Bloomberg, dat een voorlopig voorstel voor de Europese restricties heeft kunnen inkijken, meldt dat landen die doses van Europese fabrieken willen ontvangen daar eerst toestemming voor moeten krijgen. Die zal gebaseerd zijn op twee principes: reciprociteit en proportionaliteit. Dat wil zeggen dat de landen waar Europese fabrieken aan leveren, ook doses moeten terugsturen. Bovendien moet de epidemiologische situatie en de vaccinatiegraad gelijkaardig zijn aan die van Europa.

Is AstraZeneca nu een slechter vaccin dan dat van Pfizer? In onderstaande video weerlegt professor vaccinologie Isabel Leroux-Roels die theorie.