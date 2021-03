HBO Max botst in Europa op contracten met … HBO

Streamingdienst HBO Max wil nog dit jaar massaal lanceren in Europa, maar stuit op deals die HBO eerder ­afsloot met andere spelers.

Streamz, de Vlaamse streamingdienst ontstaan uit een samenwerking tussen DPG Media (VTM) en Telenet, erfde bij de lancering ­vorig jaar de complete catalogus van Telenet Play. Daarin zat alle ­fictie van de Amerikaanse betaalzender HBO (van Game of thrones tot Euphoria). De komst van de streamingdienst HBO Max, waarin behalve alles van HBO ook ander aanbod van eigenaar Warner­Media zit (zoals Friends), moet de bazen van Streamz al enige tijd ­zorgen baren. Wat als ze de HBO-catalogus straks kwijt zijn? Recente ontwikkelingen in andere Europese landen zal hen misschien – voorlopig – een zucht van ver­lichting doen slaken.

HBO Max kondigde even ge­leden aan dit jaar nog massaal internationaal te willen uitbreiden in Latijns-Amerika en Europa. In ­totaal wil de streamingdienst in 190 landen actief zijn. Enkele ­weken geleden liet Hannes Heyelmann, hoofd programmering voor Europa bij WarnerMedia (HBO Max én HBO, dus), al weten dat die ontplooiing niet overal van een leien dakje zou lopen. De bedoeling is nog dit voorjaar in 39 Latijns-Amerikaanse landen van start te gaan, en na de zomer in Europa, te beginnen met Scandinavië, Spanje en Portugal, kort daarna gevolgd door Centraal- en Oost-Europa.

Deals tot 2025

‘Het is dus volle kracht vooruit,’ zei Heyelmann aan Variety, ‘maar in sommige markten moeten we nog zien hoe het loopt, omdat we er licentieovereenkomsten hebben.’ Heyelmann bleef wat op de vlakte, ook toen de overeenkomsten van HBO met betaalzender Sky in ­Engeland en Duitsland ter sprake kwamen. ‘Sky blijft onze partner in die landen, maar HBO Max zonder HBO-reeksen is ook ondenkbaar.’

Gisteren schiep Jason Kilar, de ceo van WarnerMedia, wat meer duidelijkheid in de Financial ­Times. HBO Max kan door die ­lucratieve deals met Sky tot minstens 2025 niet lanceren in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en ­Italië. ­Kilar klink wat misnoegd: die deals werden drie jaar geleden door zijn voorganger gesloten.

Wanneer de deal van Streamz met HBO afloopt, beschouwt de ­directie van de Vlaamse streamingdienst als vertrouwelijke informatie. Streamz zegt wel alle ver­trouwen te hebben in de toekomst, omdat het voor WarnerMedia niet loont HBO Max te lanceren in kleine markten die bijna volledig worden afgedekt door lokale licentiehouders. Streamz heeft volgens Europees marktonderzoek zo’n 430.000 abonnees in Vlaanderen.