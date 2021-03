Bedrijf verbiedt videovergadering op vrijdag

Nog snel een Zoom-vergadering met collega’s op vrijdag, vlak voor het weekend begint? Of om acht uur ’s avonds met een klant, nadat de kinderen in bed gestopt zijn? De verleiding kan groot zijn, nu het coronavirus de ­traditionele muren tussen woon- en werkplaats heeft gesloopt.

Maar het is niet langer vol te houden, vindt alvast de directie van Citigroup, een van de grootste banken van de VS. In een interne memo die het persagentschap Bloomberg in handen kreeg, roept ceo Jane Fraser ­vrijdag voortaan uit tot ‘Zoom-vrije vrijdag’. Videovergaderingen zijn die dag uit den boze. Verder wordt het personeel aangemoedigd om op de andere werkdagen geen onlinemeetings te houden na de kantooruren. Ten slotte kondigt Fraser, die deze maand aan het hoofd van de bank kwam te staan, aan dat ­Citigroup voortaan elk jaar op 28 mei de deuren zal sluiten – een extra vakantiedag voor de werknemers ‘om de resetknop in te drukken’. ‘Het vervagen van de scheidslijnen tussen woon- en werkplaats én het helse werk­tempo tijdens de pandemie beginnen te wegen op ons aller ­welzijn’, schrijft Fraser aan haar personeel. ‘Daar kunnen we ­simpelweg niet mee ­blijven ­doorgaan.’

Citigroup is maar een van de vele bedrijven waar nagedacht wordt over hoe een werkdag er in het ‘nieuwe normaal’ zal uitzien. Zo kregen dertigduizend werk­nemers van de autobouwer Ford onlangs te horen dat ze, indien ze dat willen, ook na de pandemie van thuis mogen blijven ­werken. De Amerikaanse krant Miami Herald sloot in juni de deuren van zijn redactie. Tot de directie een gebouw vindt dat meer aan de ‘hedendaagse noden’ voldoet, werken alle jour­nalisten van thuis. In eigen land werd begin dit jaar een nieuwe cao afgesloten die telewerkers het recht geeft om na hun ­arbeidstijd ­onbereikbaar te zijn.

Ook bij Citigroup moet telewerk een belangrijke rol gaan ­spelen. Maar, benadrukt Fraser, meermaals per week naar kantoor komen blijft belangrijk ‘om competitief te blijven, nieuw personeel op te leiden en de samenwerking te bevorderen’. Fraser: ‘We hebben allemaal ook ervaren dat eenzaamheid geen goed gevoel is.’