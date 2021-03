Leuvens plein dinsdagavond ontruimd na samentroeping jongeren

Het Ladeuzeplein in het centrum van Leuven werd dinsdagavond overspoeld door tientallen jongeren. De sfeer was los en er werd ook gedronken, zo tonen beelden op sociale media. De politie heeft tegen 23 uur iedereen opgeroepen het plein te verlaten.

De situatie in Leuven bleef dinsdagavond onder controle, aldus de plaatselijk politie die er de hele tijd aanwezig was. De agenten vonden dat de aanwezigen de maatregelen lang respecteerden. ‘Ze zitten in groepjes van maximum tien en houden voldoende afstand. Als we ergens opmerkingen geven, wordt er ook meteen geluisterd. Voorlopig lijkt het dus niet nodig om harder in te grijpen’, klonk het dinsdagavond

Beelden op sociale media toonden dat er verschillende studenten waren samengekomen en dat ze soms kort op elkaar stonden en veelal geen mondmaskers droegen. VRTNWS spreekt van meer dan tweehonderd jongeren. Kort voor 23 uur zag een reporter van Het Nieuwsblad ter plaatse veel afval. De groepjes zaten of stonden wel ver uit elkaar. Agenten maanden hen aan te vertrekken, en kort daarna was het plein effectief leeg.

‘Het was druk, maar het viel nog wel mee’, zeiden aanwezigen. ‘We hebben hier vooral echt van genoten. We zitten al een heel jaar binnen. Weet ge hoeveel deugd zo één avondje gezellig buiten met vrienden dan doet? Maar we snappen perfect dat de politie nu besluit ons naar huis te sturen. Dat is ook oké. Het is nooit uit de hand gelopen, en zo hoort het ook.’

Schepen Thomas Van Oppens (Groen) gunt de jeugd hun plezier, ‘als het kan volgens de regels’. Maar dat er zo veel afval moet achterblijven betreurt hij wel. ‘We hadden zo’n drukte niet verwacht vanavond, dus de reinigingsdiensten stonden niet klaar. Maar uiteraard maken we meteen werk van de opkuis. Morgenochtend is het plein weer kraaknet.’

Meer stewards

Uitgerekend dinsdag maakte de stad Leuven bekend dat het meer stewards gaat inzetten om drukte in parken en op pleinen te vermijden. Daarnaast zorgt de stad ook voor extra vuilnisbakken, gratis afvalzakjes en extra toiletten.

‘De coronapandemie is nog volop bezig, de cijfers zitten in stijgende lijn’, zei burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit). ‘Iedereen is welkom om te genieten van de zon, maar je vermijdt best drukke plekken zoals het stadspark of het Sluispark. Leuven telt tal van gezellige parken waar het rustig genoeg is.’

Vorige maand moest het Leuvense stadspark enkele keren worden afgesloten omdat er te veel mensen waren samengekomen. Het park was vooral geliefd bij studenten, maar die hielden zich niet altijd aan de coronamaatregelen. Nu er opnieuw warmer weer in aantocht is, neemt de stad dus extra maatregelen.

Ook het Sint-Pietersplein in Gent moest dinsdagavond ontruimt worden door de politie omdat er te veel mensen waren samengekomen. Dat meldt VRTNWS.

Ladeuzeplein, dinsdagavond. Foto: hsb

Tegen 23 uur was het plein leeg. Foto: hsb