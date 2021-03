Meer dan 600 patiënten op intensieve zorg, in Luik stijgt het aantal besmettingen met 72,4 procent

De weekgemiddelden van besmettingen, ziekenhuisopnames door covid-19 blijven toenemen. Voorlopig blijft het sterftecijfer rond 25 overlijdens per dag hangen. Dat blijkt woensdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 14 en 20 maart steeg het gemiddelde aantal besmettingen elke dag met 4.158 gevallen. Dat is 40 procent meer dan in de voorgaande zevendaagse periode. Het aandeel positieve tests stijgt eveneens, tot 7,6 procent (+0,8 procent).

De bestemmingen stijgen en snelst in Waals-Brabant (stijging van 72,4 procent) en Namen (62,6 procent). In Vlaanderen zijn de koplopers Oost-Vlaanderen (42,6 procent) en West-Vlaanderen (42,3 procent). Ook in andere provincies stijgen de besmettingen: met 39 procent in Antwerpen, met 39,2 procent in Vlaams-Brabant, met 41,9 procent in Limburg, met 34,2 in Henegouwen, met 24,1 procent in Luik en met 53,4 procent in Luxemburg.

In Brussel is het gemiddeld aantal bevestigde gevallen met 30,5 procent.