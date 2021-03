Netanyahu eist overwinning op in Israëlische verkiezingen, maar coalitiepartner bepaalt of hij aan de macht blijft

De Israëlische verkiezingen – de vierde in twee jaar al – hebben geen duidelijke overwinnaar opgeleverd. Noch premier Benjamin Netanyahu, noch zijn tegenstanders hebben een meerderheid in het parlement veroverd, blijkt uit exitpolls. Het lot van de langstzittende leider van Israël is daarmee hoogst twijfelachtig. Toch heeft Netanyahu het zelf over een ‘immense overwinning voor rechts’.

‘Burgers van Israël, bedankt! Jullie hebben een immense overwinning bezorgd aan rechts en aan Likud onder mijn leiding’, aldus Netanyahu dinsdagavond op Twitter. ‘Het is duidelijk dat een overweldigende meerderheid van de Israëlische burgers rechts is en een rechtse, sterke en stabiele regering wil.’

Netanyahu’s rechtse Likud-partij blijft volgens exitpolls de grootste en zou kunnen rekenen op 30 of 31 zetels in het 120-koppige parlement. Dat is iets minder dan tijdens de vorige verkiezingen. Op de tweede plaats komt de oppositiepartij Yesh Atid van Yair Lapid: de centrumpartij zou 16 tot 18 zetels winnen.

Likud zou met bondgenoten erbij op 54 of 55 zetels in de Knesset komen. Maar om de meerderheid te krijgen en dus een regering te kunnen vormen, zijn 61 zetels nodig. De toekomst van Netanyahu ligt mogelijk in handen van Naftali Bennett. De voormalige minister van Defensie leidt de ultranationalistische en -religieuze partij Yamina, die volgens de prognoses 8 zetels heeft veroverd. Daarmee kan hij Netanyahu een krappe meerderheid bezorgen.

Bennett werd in de aanloop naar de verkiezingen al veelvuldig genoemd als potentiële kingmaker. Als cruciale pion om een coalitie mee te vormen. De ex-minister heeft nooit publiekelijk kant gekozen voor ofwel Netanyahu, ofwel diens tegenstanders.

De exitpolls geven aan dat de oppositiepartijen samen 59 zetels hebben veroverd. Maar tegenstrijdige agenda’s en persoonlijke ambities lijken hen parten te spelen.

Op naar vijfde verkiezingen?

De Israëli’s gingen gisteren voor de vierde keer in twee jaar naar de stembus, ongekend in het land. Ze kiezen voor partijen, niet voor individuele kandidaten. Toch werden deze verkiezingen gezien als referendum over het leiderschap van Netanyahu (71). Hij is al twaalf jaar premier, sinds 2009, en is daarmee de langstzittende leider van Israël.

Al meer dan een half jaar wordt wekelijks gedemonstreerd bij zijn ambtswoning. De betogers, soms met tienduizenden, eisen zijn aftreden wegens beschuldigingen van corruptie. Er loopt een proces tegen hem, maar hij ontkent elke aantijging. Netanyahu speelde tijdens zijn campagne zijn staatsmanschap uit in de coronacrisis, en dan specifiek het snelle vaccinatieprogramma. Hij benadrukte dat bijna de helft van de bevolking al zijn twee prikken heeft gekregen, waardoor Israël wereldwijd wordt beschouwd als voorbeeld.

Politieke waarnemers vrezen dat het opnieuw een lastige coalitievorming zal worden en houden nu al rekening met een vijfde stembusslag.