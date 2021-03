Noord-Korea voert eerste rakettesten uit sinds aantreden Biden

Noord-Korea heeft zondag twee raketten afgevuurd, kort na het bezoek aan het Zuid-Koreaanse Seoel van twee Amerikaanse ministers. Het gaat om de eerste testen door Pyongyang sinds Joe Biden president is, meldt een Amerikaanse verantwoordelijke die anoniem wil blijven.

‘We zijn op de hoogte van twee raketten’, aldus de verantwoordelijke. Volgens de Amerikaanse media ging het om korteafstandsraketten.

In tegenstelling tot de meeste rakettesten die Pyongyang uitvoert, werd op het moment van de lanceringen geen melding van gemaakt door Zuid-Korea, Japan of de Verenigde Staten. Verschillende experts meldden op Twitter dat het waarschijnlijk om kruisvluchtwapens ging, gebruikt om een relatief gematigde respons te geven op de gezamenlijke militaire oefeningen tussen de VS en Zuid-Korea.

Waarnemers hadden verwacht dat Noord-Korea van zich zou laten horen na de aankomst van de nieuwe Amerikaanse president in januari.

Mislukt contact

De regering van Joe Biden ontwikkelt momenteel haar strategie tegenover Noord-Korea. De vorige president Donald Trump had geprobeerd om via persoonlijke ontmoetingen met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un tot een oplossing te komen voor het conflict rond het nucleaire programma van Pyongyang, maar die leidden uiteindelijk niet tot doorbraken in de denuclearisatie van het Aziatische land.

De nieuwe regering probeert al sinds februari in contact te komen met de Noord-Koreaanse leiding, maar dat is nog niet gelukt. Toenaderingspogingen zijn afgewezen.

Noord-Korea waarschuwde vorige week dat het niet van mening zal veranderen over de VS, zolang die hun ‘gewelddadige beleid’ tegenover Pyongyang niet stopzetten. Die boodschap werd verspreid op het moment dat de Amerikaanse minister van Defensie Antony Blinken en de minister van Defensie Lloyd Austin in Seoel waren om de diplomatieke banden met Zuid-Korea te versterken met het oog op de situatie in Noord-Korea.

Voordien had Noord-Korea al verklaard: ‘De nieuwe regering van de Verenigde Staten doet hard haar best om de geur van buskruit te verspreiden over ons land. We maken van deze gelegenheid gebruik om hen te waarschuwen: als ze de komende vier jaar vredevol willen slapen, vermijden ze best een blunder bij hun eerste daad.’