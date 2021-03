Amerikaanse acteur George Segal overleden op 87-jarige leeftijd

De Amerikaanse acteur George Segal is overleden op 87-jarige leeftijd in Californië. Dat melden Amerikaanse media. Segal won een Golden Globe en werd genomineerd voor een Oscar.

Segal overleed aan complicaties van een overbruggingsoperatie, aldus zijn echtgenote Sonia in een persbericht aan Amerikaanse media.

De acteur kwam ter wereld op 17 februari 1934 in een kleine stad in de staat New York. Hij is onderr meer bekend van zijn rollen in Who’s Afraid of Virginia Woolf?, waarvoor hij in 1967 genomineerd was voor een Oscar voor beste bijrol, en A Touch of Class. Voor zijn rol in die laatste film kreeg hij de Golden Globe voor beste acteur in een komedie.

Hij was ook bekend voor zijn vertolkingen op televisie, vooral in sitcoms. Sinds 2013 vertolkte hij ‘Pops Solomon’ in de serie The Goldbergs.