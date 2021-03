Als het Overlegcomité wil ingrijpen, heeft het best nog wel wat mogelijkheden. Of oordeelt het comité dat enkel een harde lockdown soelaas biedt?

In de 24 uur voor maandagmiddag werden 282 nieuwe ziekenhuisopnames geteld. In de twee dagen daarvoor, grotendeels in het weekend, waren dat er minder dan 200. De nieuwe cijfers voeden de vrees dat de ...