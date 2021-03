Eneco moet verplicht uitstoot van nieuwe gascentrale opvangen

Energiebedrijf Eneco moet dan toch de CO2 van een nieuw te bouwen Waalse gascentrale opvangen. Dat dreigt voor extra druk te zorgen op de timing, en zorgt voor een precedent.

Eneco is van plan in het Henegouwse Manage een nieuwe gascentrale van 870 megawatt (MW) te bouwen. Gascentrales zijn essentieel om de geplande kernuitstap in 2025 mogelijk te maken. In de oorspronkelijke vergunning is evenwel opgenomen dat het bedrijf ook moet zorgen voor een CO2-afvanginstallatie. Dat komt volgens Eneco neer op de bouw ‘van een fabriek naast een fabriek’.

Het bedrijf had bezwaar ingediend tegen die verplichting bij de Waalse regering. De CO2-afvang is immers een theoretisch concept en nooit eerder in Europa toegepast. Maar de Waalse regering heeft zich dinsdag uiteindelijk niet uitgesproken. Gevolg: Eneco moet alsnog de CO2-afvang voorzien.

Eneco zegt tevreden te zijn dat er een vergunning is en dat kan worden gebouwd, maar bepleit realisme in de bouw van de afvanginstallatie. Het energiebedrijf schuift groene waterstof als alternatief naar voor om op termijn aardgas te vervangen. ‘We willen meegaan in het project, maar vragen wel realisme’, klinkt het bij het bedrijf.

Dat Eneco nu toch de CO2 moet opvangen, zorgt voor extra druk op de timing. Tegen 2025 moet de gascentrale kunnen draaien. ‘Het zet extra druk op de timing’, aldus een woordvoerder. Bovendien zorgt de beslissing van de Waalse regering voor een precedent: ook ander te bouwen gascentrales in Wallonië zouden CO2 moeten opvangen. Eneco bepleit dan ook een betere afstemming tussen de federale en gewestelijke beleidsniveaus.