Al meer dan 260 doden sinds staatsgreep Myanmar

Zowat zeven weken na de staatsgreep in Myanmar is het dodental door geweld van militairen gestegen naar meer dan 260. Dat blijkt uit een schatting van de organisatie AAPP, die gevangenen bijstaat. Volgens AAPP zijn voorts bijna 2.700 mensen, onder wie politici, journalisten, activisten en burgers, sinds de putsch opgepakt.

Ook dinsdag waren er op meerdere plaatsen in het land opnieuw protesten tegen de militaire junta. De ordediensten reageerden zoals de voorbije weken met geweld op de betogers. Alleen al in de stad Mandalay zouden volgens ooggetuigen al meer dan tien mensen zijn doodgeschoten sinds zondag. En volgens lokale media is ook in de kuststad Dawei dinsdag een man omgekomen.

Het leger in Myanmar pleegde op 1 februari een staatsgreep en nam zo de macht over van de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi, die momenteel onder huisarrest staat. Sindsdien wordt er in het land op grote schaal gedemonstreerd. Er komt ook steeds meer internationale kritiek op het geweld van de militaire junta.