Geen versoepelingen in Nederland: maatregelen verlengd tot 20 april

Er komen voorlopig geen versoepelingen van de Nederlandse coronamaatregelen. Dat heeft premier Mark Rutte gezegd op een persconferentie. De avondklok in Nederland wordt wel met een uur verlaat. Die gaat vanaf volgende week woensdag in om 22 uur.

Volgens de demissionaire premier Rutte laten de r-waarde en het hoge aantal ziekenhuisopnames op dit moment niet toe dat de coronamaatregelen worden versoepeld. Ze blijven voorlopig gelden tot 20 april.

Rutte laat wel weten dat het verstandig is om de avondklok met een uur te verlaten. Dat heeft te maken met de zomertijd die er aankomt. ‘Je maakt een afweging over impact en handhaafbaarheid’, zei Rutte over het later laten beginnen van de avondklok. De handhaafbaarheid wordt ingewikkelder volgens de premier omdat het mede door de zomertijd steeds langer licht is. Het uur eraf maakt dat de maatregel minder impact heeft, erkende Rutte. ‘Maar wij denken dat het nog wel effectief is.’

Basisregels

Of het binnenkort versoepelen of toch extra verstrengen wordt in Nederland, dat is nog niet duidelijk. ‘Het kan blijken dat er nog strengere maatregelen nodig zijn’, zei Rutte op de persconferentie. Maar als de cijfers meevallen, kunnen ook de versoepelingen ‘naar voren worden gehaald’. De premier doelde daarmee op het openen van de terrassen en (deels) het hoger onderwijs.

De Nederlandse premier hamerde verder op het naleven van de basisregels. Hij waarschuwde namelijk dat mensen steeds minder goed hun handen wassen.

De Nederlandse studenten in het hoger onderwijs zullen vanaf 26 april wel opnieuw één dag per week fysiek onderwijs kunnen krijgen. ‘Toegangs- en sneltesten’ gaan volgens minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge een belangrijke rol spelen in ‘kijken of we de teugels kunnen laten vieren, ook om dingen mogelijk te maken die volgens de besmettingscijfers eigenlijk niet kunnen.’

Het negatieve reisadvies van de Nederlanders voor de hele wereld wordt verlengd tot half mei. Voor de zomervakantie heeft het kabinet nog geen advies, dat volgt ‘zo snel mogelijk’, zei Rutte. Hij zei goede hoop te hebben dat er tegen die tijd meer kan.

Als de cijfers de komende tijd meevallen, kan er mogelijk toch al voor 20 april meer. De volgende persconferentie in Nederland staat gepland op 13 april.