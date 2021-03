Meer dan vijftien kandidaat-overnemers voor Boekenbeurs

Al meer dan vijftien partijen hebben zich de voorbije maand gemeld als kandidaat om de Antwerpse Boekenbeurs over te nemen. De interesse komt uit Antwerpen zelf, maar ook uit Mechelen, Brussel, Kortrijk, Gent, Sint-Truiden en Brugge.

Of de Boekenbeurs in de toekomst nog in Antwerp Expo zal plaatsvinden, zal nog moeten blijken. Er zijn al meer dan vijftien kandidaat-overnemers. Dat zegt veilinghuis Hammertime, dat door de gerechtsmandataris werd aangesteld om de dataroom van de overname te beheren. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot en met 30 maart middernacht aanmelden. Als ze dat doen, krijgen ze toegang tot de nodige informatie omtrent de overname. Een effectief bod kunnen de kandidaat-overnemers vervolgens uitbrengen tot 2 april om 17 uur, bij de aangestelde deurwaarder.

Boekenbeurs-organisator Boek.be zat al geruime tijd in moeilijke financiële papieren door terugvallende bezoekcijfers. Een herstructureringsplan dat eind 2019 werd voorgesteld, raakte doorkruist door de coronacrisis, en door diezelfde crisis kon er in 2020 geen editie plaatsvinden. Nagenoeg de volledige bron van inkomsten van Boek.be ging zo in rook op. Boek.be kreeg wel zes maanden bescherming van schuldeisers, maar dat bleek niet voldoende. Er wordt nu een overnemer gezocht voor de Boekenbeurs, onder meer in de hoop de negen resterende werknemers van Boek.be te kunnen behouden en de schuldeisers te kunnen terugbetalen.

(belga)