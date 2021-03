Voetbalbond onderzoekt of Seraing heeft gefraudeerd met coronatests

De Belgische Voetbalbond voert een onderzoek naar gesjoemel met coronatesten bij Seraing. Dat bevestigt de nummer twee uit 1B op zijn website. Seraing legt de schuld bij de inmiddels ontslagen teammanager Peter Kerremans en bracht de KBVB en de Pro League zelf op de hoogte van de zaak.

Bij op 1 februari afgenomen testen bleken drie spelers uit de A-kern van Seraing positief. Teammanager Kerremans schoof de testresultaten door naar drie jongeren, die niet eens getest waren. De drie positief geteste spelers hadden geen symptomen en Kerremans hoopte dat ze bij een volgende test wel negatief zouden testen, niet in quarantaine hoefden en in het weekend inzetbaar zouden zijn voor de match tegen Lommel.



De zaak kwam al aan het licht op 3 februari bij de bekermatch tegen Standard (1-4). De Luikse eersteklasser vernam uit de entourage van de Seraingjongeren wat er gebeurd was en bracht Seraing op de hoogte. 'We zijn hen daar dankbaar voor', zegt Seraing. 'Al snel bleek de verantwoordelijkheid bij Kerremans te liggen. Hij had geen frauduleuze bedoelingen, wou gewoon zekerheid krijgen over het positieve resultaat van de spelers, zodat ze zo snel mogelijk de trainingen zouden kunnen hervatten, maar wat hij gedaan heeft kan natuurlijk niet door de beugel. Ondanks het goede werk dat hij in het verleden geleverd heeft en de toewijding die hij toonde, hebben we hem dan ook moeten ontslaan. Hij had de drie spelers ook zonder tussenkomst van de club bij een arts kunnen laten testen, maar heeft de fout gemaakt dat niet te doen. "Een enorme stommiteit", geeft Kerremans toe.'



De drie positief geteste spelers stonden niet op het wedstrijdblad voor de match tegen Standard en het competitieduel op verplaatsing bij Lommel ging niet door, wegens coronabesmettingen bij de thuisploeg. 'Gelukkig kwam de gezondheid van de spelers dus op geen enkel moment in gevaar', zegt Seraing. 'Namens de club en de heer Kerremans willen we ons verontschuldigen bij iedereen die door deze zaak geschokt is en in het bijzonder bij onze jonge spelers. We willen hier volledig transparant in handelen, hebben de zaak zelf doorgespeeld naar de bevoegde instanties en zullen onze volledige medewerking verlenen aan het onderzoek.'