Te veel elektriciteit dreigt in één weekend op vier

De komende weken dreigt de elektriciteitsproductie veel hoger te liggen dan de vraag. Netbeheerder Elia waarschuwt dat zelfs export van overschotten niet dreigt te volstaan.

Het Belgische elektriciteitsnet kampte al eerder met negatieve prijzen, vooral dan in het voorjaar en het weekend, op momenten dat de zon schijnt, het hard waait en kerncentrales volop draaien. Als gevolg daarvan gaan de elektriciteitsprijzen onder nul: producenten moeten betalen om van hun stroom af te raken.

Dat was zo bijvoorbeeld het geval op 11 en 13 maart, het gevolg van een volledig beschikbaar park aan kerncentrales, gecombineerd met harde wind en haperende interconnecties met de buurlanden, die het exporteren van de overschotten verhinderde.

Netbeheerder Elia waarschuwt dat het in de komende maanden nog meer kan voorvallen. De pompinstallatie van Coo, een waterbekken dat fungeert als opslag van elektriciteit, is buiten strijd van 15 april tot 15 juli, de beschikbaarheid van de kerncentrales blijft hoog in de komende maanden, het verbruik zakt wat in de zomermaanden en de capaciteit van hernieuwbare energie stijgt.

Het resultaat is dat België in de maanden mei tot augustus op verscheidene momenten veel meer elektriciteit zal produceren dan het nodig heeft. Die overschotten exporteren zal zelfs niet volstaan in een weekend op de vier, waarschuwt Elia. In dat geval moeten er windmolens worden stilgelegd of moeten de kerncentrales, die daar beperkte mogelijkheden toe hebben, hun productie tijdelijk verlagen.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) waarschuwt het probleem de volgende jaren nog groter zal worden, naarmate de capaciteit aan hernieuwbare energie stijgt. ‘Wat nu de uitzondering is, dreigt de regel te worden. Om dit te vermijden is er nood aan meer flexibiliteit, zodat hernieuwbare energie altijd op het net kan’, zegt ze. Dat is de beste garantie dat de voordelen van goedkope hernieuwbare energie bij de burgers terechtkomen.’