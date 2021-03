Behandeling van 690.000 euro vanaf april terugbetaald

Luxturna, een gentherapie voor de behandeling van een zeldzame erfelijke netvliesaandoening, wordt vanaf 1 april in ons land minstens drie jaar terugbetaald. Dat meldt minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Niet alleen de beurzen breken onwaarschijnlijke records, ook de prijzen voor een nieuw soort revolutionaire medicijnen doen dat soms. Een daarvan is Luxturna van het biotechbedrijf Spark Therapeutics, een gentherapie voor de behandeling van een zeldzame erfelijke aandoening aan het netvlies, die blind maakt naarmate de patiënt ouder wordt.

Peperduur

De behandeling met Luxturna (2 spuitjes voor elk oog) stabiliseert het zicht of verbetert het zelfs opnieuw. Alleen is het Luxturnavaccin tot op vandaag peperduur. Zo loopt voor een eenmalige behandeling aan beide ogen de factuur voor de onfortuinlijke patiënten op tot maar liefst 345.000 euro… per oog.

Het middel is zo duur omdat in principe één behandeling volstaat. Het gaat om een zogenoemde gentherapie, een techniek om erfelijke aandoeningen blijvend te genezen. Het middel Luxturna van Spark, dat in het oog geïnjecteerd moet worden, was de eerste gentherapie die twee jaar geleden in de VS werd goedgekeurd (DS 4 januari 2018).

Tijdelijke terugbetaling

Minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit), heeft nu voor ons land voor een doorbraak gezorgd in het dossier: vanaf 1 april wordt de behandeling met Luxturna volledig terugbetaald voor alle Belgische patiënten. En dat voor een periode van minstens drie jaar.

‘Dit is dus een tijdelijke terugbetaling - voor een periode van drie jaar - waarbij we de gevolgen voor de begroting in het oog zullen houden en de evaluaties zullen blijven volgen. Uiteraard hopen wij dat deze tijdelijke terugbetaling zo spoedig mogelijk in een definitieve terugbetaling kan worden omgezet’, laat minister Vandenbroucke weten in een persbericht.