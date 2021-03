Slachtoffers schietpartij Colorado geïdentificeerd, motief van verdachte blijft onduidelijk

De Amerikaanse autoriteiten hebben de tien dodelijke slachtoffers van de schietpartij in een supermarkt in Colorado geïdentificeerd. Het motief van de 21-jarige verdachte is nog onduidelijk.

De schietpartij vond maandagmiddag plaats in een filiaal van de supermarktketen King Soopers in de stad Boulder, zo’n veertig kilometer van Denver. De 51-jarige politieagent Eric Talley is een van de tien mensen die omkwamen. De vader van zeven kinderen was als een van de eerste agenten ter plaatse.

Rest In peace Officer Eric Talley. Your service will never be forgotten #BoulderShooting pic.twitter.com/FVximvhS2E — Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 23, 2021

Alle slachtoffers waren tussen 20 en 65 jaar. Naast Eric Talley gaat het om Denny Strong (20), Neven Stanisic (23), Rikki Olds (25), Tralona Bartkowiak (49), Suzanne Fountain (59), Teri Leiker (51), Kevin Mahoney (61), Lynn Murray (62) en Jody Waters (65).

De verdachte is volgens de politie geïdentificeerd als de 21-jarige Ahmad Al Aliwi Alissa uit de stad Arvada bij Denver. In een vuurgevecht met de politie werd hij in het been geraakt. Volgens de speurders handelde hij allicht alleen. Zijn motief is nog onduidelijk. ‘Het zou voorbarig zijn om nu al conclusies te trekken’, zegt agent Michael Schneider.

Honderden politieagenten kwamen ter plaatse nadat de schutter het vuur had geopend. ‘Het was erg beangstigend’, zegt Ryan Borowski (37), die aan het winkelen was.

De schietpartij komt er nog geen week nadat een schutter in Atlanta acht slachtoffers maakte in Aziatische massagesalons. Die zaak bracht een schokgolf teweeg onder Aziatische Amerikanen.