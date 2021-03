Recordopbrengst van Banksy gaat naar zorgsector

Een werk van de Britse straatkunstenaar Banksy ter ere van het personeel van de zorgsector is dinsdag in Londen voor een bedrag van 16,75 miljoen pond (19,45 miljoen euro) geveild. Dat is een recordbedrag voor de kunstenaar. Het bedrag zal aan de Britse zorgsector overgemaakt worden.

Het zwart-witwerk met de titel ‘Game Changer’ dat op 2,5 à 3,5 miljoen pond geschat was, ging uiteindelijk bij Christie’s voor meer dan het viervoudige onder de hamer. Daarmee werd het vorige record voor een Banksy gebroken: in 2019 werd ‘Devolved Parliament’ voor 9,9 miljoen pond (11,5 miljoen euro) verkocht.

Game changer toont een kleine jongen die zijn poppen van ­Batman en Spiderman in de lappenmand laat liggen. In de plaats speelt hij met een andere pop: een verpleegster met superhelden­cape.

Ziekenhuis

Banksy stuurde het doek in mei naar het algemeen ziekenhuis van Southampton tijdens de eerste ­coronagolf, met een briefje erbij: ‘Dank voor alles wat jullie doen. Ik hoop dat dit de boel wat opfleurt, ook al is het in zwart-wit.’

Al die maanden hing het werk in een hal nabij de spoeddienst en was het een hart onder de riem voor het personeel en de patiënten. Het zal worden vervangen door een reproductie.