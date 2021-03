Voorlopig akkoord over visserijlimieten verlengd tot eind juli

De Europese visserijministers hebben nieuwe tijdelijke vangstquota voor de vis in de Noordzee afgesproken. In afwachting van een definitieve verdeling mogen Vlaamse vissers in de eerste zeven maanden van het jaar zowat 60 procent van het quotum voor 2021 vangen.

Na de exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is het nog steeds wachten op een definitieve verdeling van de vangstquota. De tijdelijke regeling daarover liep tot eind maart. De ministers hebben nu een nieuwe afspraak tot eind juli.

• Akkoord over quota voor Europese vissers in eerste maanden van 2021

De Vlaamse vissers mogen in die eerste zeven maanden van het jaar zowat 60 procent van het quotum voor 2021 vangen. Dat totaal is gebaseerd op een wetenschappelijk advies. Volgens de tijdelijke overeenkomst kunnen de Vlaamse vissers ook in Britse wateren terecht. Ongeveer de helft van onze vis komt uit de Britse gebieden.

De Vlaamse vissersvloot telt 65 vaartuigen en stelt 2.500 mensen tewerk.