De 22-jarige Molly Irvine heeft een Britse moeder en Zuid-Afrikaanse vader, groeide op in de buurt van Waterloo en woont sinds enkele jaren in Berlijn. Deze week brengt ze onder de artiestennaam Moli haar debuutalbum Préface uit.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Berlijn ging in november in een strenge lockdown. Sindsdien zit ik thuis, er was geen reden om nieuwe spullen te kopen. Als kerstcadeau heb ik mezelf toch getrakteerd ...