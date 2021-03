‘Enige fout Brussel is dat het deel is van federale staat’

Brussel en Wallonië kun je niet veroordelen voor het feit dat België zijn klimaatdoelstellingen niet haalt. Dat zeiden de advocaten van beide gewesten op het proces van de Klimaatzaak, waar elke overheid de schuld van zich afschuift.

‘Heeft het Brussels Gewest de internationale en Belgische regels nageleefd? Ja. Heeft Brussel zichzelf ambitieuze doelen gesteld? Ja. Wij betwisten dat Brussel zich niet gedragen heeft zoals je van een voorzichtige en toegewijde overheid mag verwahten.’ Dat zei Guillaume Possoz, advocaat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dinsdag op het proces van de Klimaatzaak.

Vzw Klimaatzaak daagde de vier bevoegde Belgische overheden voor de rechter omdat zij hun internationale klimaatbeloftes niet zouden nakomen (DS 16 maart). De vzw vraagt de rechter onder meer om vast te stellen dat de vier er niet in geslaagd zijn om tegen 2020 het volume van de jaarlijkse broeikasgasemissies door ons land met minstens 25 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Zij hebben zich daarmee, aldus vzw Klimaatzaak, niet gedragen als ‘goede huisvaders’ en kunnen daarom - op basis van artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek - veroordeeld worden.

Possoz en zijn collega Ivan-Serge Brouhns bepleitten dat die tenlasteleggingen niet opgaan voor het Brussels Gewest. ‘Uw hof beschikt niet over de definitieve cijfers om vast te stellen dat we de doelstellingen voor 2020 niet nagekomen zijn’, zei Brouhns. Voor 2030 en 2050 ligt het Gewest volgens de advocaten wel degelijk op koers om zijn internationale verbintenissen na te komen. Possoz en Brouhns verwezen ook naar nieuwe klimaatplannen, die op dit moment bij de Brusselse regering op tafel liggen. ‘De wereld van 2021’, zeiden ze, ‘is niet die van 2015’, het jaar waarin de Klimaatzaak werd aangespannen.

‘Weinig nauwkeurige vervolging’

Dat België als geheel zijn doelstellingen niet nakomt, zei Possoz, mag geen reden zijn om het Brussels Gewest te veroordelen. ‘De eisers maken geen onderscheid tussen de vier overheden. Ze houden geen rekening met de afzonderlijke inspanningen, noch met de context. Ze willen een symbolische veroordeling. Ze leiden af dat Brussel een fout beging aan het feit dat België zijn doelstellingen niet haalt. Maar Brussel kan alleen veroordeeld worden op basis van zijn eigen doelstellingen. En daar is geen fout gebeurd. De enige fout van Brussel is dat het deel is van een federale staat.’

Gisteren hielden de advocaten van het Waals Gewest een gelijkaardig pleidooi. ‘Wallonië heeft zichzelf ambitieuzere doelstellingen opgelegd dan de Europese Unie’, zei advocaat Pierre Moërynck. ‘Het gewest doet het beter dan vooropgesteld in zijn eigen klimaatdecreet en is dus een goede leerling.’ Hij zei dat er ‘voldoende redenen zijn om het Waals Gewest buiten deze procedure te houden. De eisers schieten met een juridische kogel op vier entiteiten en daarbinnen op twee machten (de wetgevende en de uitvoerende macht, red.). Dat zijn acht niveaus. Dat leidt tot een weinig nauwkeurige vervolging.’

Morgen komen de advocaten van het Vlaams Gewest aan het woord op de Klimaatzaak. Op donderdag en vrijdag volgen de replieken.