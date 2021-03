Johan Walem kijkt uit naar nieuw avontuur bij Anderlecht: ‘Dit komt op het juiste moment’

Johan Walem werd dinsdag voorgesteld als nieuwe hoofdcoach van de vrouwenploeg van Anderlecht voor volgend seizoen. Walem ondertekende een ‘meerjarige overeenkomst’. Hij zal er niet enkel T1 zijn, maar ook een sportief plan uittekenen voor de toekomst van het vrouwenvoetbal.

‘Ten eerste is het heel fijn om hier terug te keren als trainer’, begon Walem de persconferentie. ‘Ik ben hier mijn spelerscarrière begonnen en ook als trainer gestart als beloftencoach. Misschien is het een kleine verrassing dat ik de vrouwen zal trainen, maar ik heb hier heel veel zin in. Deze kans komt op het juiste moment voor mij. Ik heb geen seconde getwijfeld toen ik het aanbod kreeg.’

‘We gaan voor een mooie toekomst samen. Het vrouwenvoetbal groeide de voorbije jaren, maar er is nog progressiemarge. De kwaliteit en de snelheid van uitvoering kunnen nog omhoog. Dat wil ik hier voor elkaar krijgen. De ambities zijn groot. We willen de beste ploeg van België blijven en ons ook op Europees vlak tonen’, aldus Walem.

Hij verliet vorige maand Cyprus, waar hij als bondscoach aan de slag was, omwille van privé-redenen. Bij Anderlecht ondertekende hij een meerjarig contract. ‘Ik zal hier niet enkel hoofdcoach zijn van de eerste ploeg’, ging Walem verder, ‘maar ook een toekomstplan maken voor de volledige vrouwenafdeling bij Anderlecht. Ik volg het vrouwenvoetbal al enkele jaren op de voet. Bij de Belgische bond stond ik als beloftencoach ook al in nauw contact met de Red Flames.’

Anderlecht domineert onder de huidige coach Patrick Wachel het seizoen in de Super League. De ploeg won tot dusver alle zeventien competitiewedstrijden en stormt zonder tegenstand af op een vierde landstitel op rij.