Viktor Verhulst neemt plaats in van Annelien Coorevits bij ‘Temptation Island’

Na ‘Love Island’ verkast Viktor Verhulst naar ‘Temptation Island’. Hij zal samen met Monica Geuze het programma in goede banen leiden. Dat betekent dat we Annelien Coorevits en Rick Brandsteder niet meer terugzien.

Temptation Island: love or leave. Zo zal het nieuwe seizoen van het bekende programma heten. De vraag is niet of koppels de verleiding kunnen weerstaan, maar wel of ze een relatie hebben met ‘de ware’. De partners worden van elkaar gescheiden en komen in contact met singles die op zoek zijn naar een serieuze relatie.

Tijdens meerdere dates krijgen ze de kans een diepere connectie aan te gaan en te groeien als persoon. Gaan de deelnemers na het experiment weer terug naar hun vaste partner? Deze keer dus geen verleiders, maar singles op zoek naar een serieuze relatie.

Dat hele gebeuren zal door Viktor Verhulst en Monica Geuze opgevolgd worden. ‘Temptation Island is al sinds jaar en dag een iconisch programma op de Vlaamse televisie, een programma waarvan ik alle voorgaande reeksen op de voet heb gevolgd’, zegt Verhulst.

‘Uiteraard ben ik blij de honneurs te mogen waarnemen van deze bijzondere versie van het liefdesspel waar een nieuwe rol voor de singles is weggelegd. In de vorige Temptation Island versies waren het de verleiders die een relatie moesten proberen uit elkaar te drijven, nu zijn het singles die zelf ook op zoek zijn naar een serieuze relatie. Samen met de ravissante Monica plannen we er een mooi seizoen van te maken.’